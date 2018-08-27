Dolar/TL 6,0850 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yükselişle başlayarak 6,0850 seviyesinde işlem görüyor.
Geçen haftanın son işlem gününde 6,1356 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü yüzde 1,4 azalışla 5,9990 seviyesinden tamamladı.
Dolar/TL, bugün Asya piyasalarında 5,9747'yi görmesinin ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 6,0850 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,7 yükselişle 7,1010'dan, sterlin/TL de yüzde 1,9 değer kazancıyla 7,8615'ten işlem görüyor.
Analistler, geçen hafta yurt içinde bayram tatili nedeniyle döviz piyasasında işlem hacminin düşük olduğunu, bugün Almanya ağustos ayı Ifo endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve yurt içinde ağustos ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtti.
Dolar/TL'de teknik açıdan 5,96'nın önemli destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini dile getirdi.
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