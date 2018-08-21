Dolar/TL 6,0980'den işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, uluslararası piyasalarda dolar/TL, güne yükselişle başladıktan sonra 6,10'un altında işlem görüyor.
Dün dalgalı bir seyir izleyen ve 5,9610 - 6,2005 aralığında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 1,08 artışla 6,0778'den tamamladı.
Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu bugün, uluslararası piyasalarda güne yükselişle başladı. Dolar/TL saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,0980'den işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL, yüzde 0,9 değer kazancıyla 7,0510'dan, sterlin/TL de yüzde 1 yükselişle 7,8560'tan alıcı buluyor. Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 95,59 ve avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,1517 seviyelerinde bulunuyor.
Analistler, yurt dışında veri akışının sakin olduğu günde dolar/TL'de 6,00 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğunu, 6,20'nin ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.
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