Dolar/TL, 6,10'un altında işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugün de sürdürerek, 6,10'un altında işlem görüyor.

Dün dolar/TL 6,3325'e kadar yükselse de küresel piyasalarda dolar olan talebin azalmasından bulduğu destekle 6,0505 seviyesine kadar geriledi ve günü yüzde 2,15 düşüşle 6,1511'den tamamladı.

Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugün de sürdürerek, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,85 azalışla 6,10'un altında dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,72 azalışla 7,1880'den, sterlin/TL de yüzde 0,79 değer kaybıyla 8,0145'ten alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1757 ve dolar endeksi yatay bir seyirle 94,207 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, ABD'de Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için New York'ta bulunan ülke liderlerinin, yaptıkları ikili görüşmeler ve konuşmaların piyasaların odağında olacağını kaydetti.

Dolar/TL'de teknik açıdan 6,00 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda 5,70 seviyesinin gündeme geleceğini söyleyen analistler, 6,15'in ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

