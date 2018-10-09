Dolar/TL, 6,10'un altında işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,10 seviyesinin altında işlem görüyor.

Dün 6,1918'e kadar yükselen dolar/TL, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 6,10 sınırına kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 6,1103'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybıyla 6,0980 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 7,0050'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 düşüşle 7,9810'dan alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,12 azalışla 1,1477, dolar endeksi ise yatay bir seyirle 95,82 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde saat 13.00'te Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın piyasaların odağında bulunduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,00 seviyesinin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını belirten analistler, 6,15'in direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

