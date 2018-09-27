FİNANS

Dolar/TL, 6,1210 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 10:08 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 6,1210 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 6,1210 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL, dün 6,2007'ye kadar yükselse de ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından 6,0549'a kadar geriledi ve günü yüzde 0,85 azalışla 6,1106'dan tamamladı.

Fed, dün sona eren eylül ayı Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,-2,25 aralığına çıkardı. Faiz artışının piyasa beklentileri doğrultusunda olmasına karşın karar metninden para politikasına ilişkin "destekleyici" ifadesinin çıkarılması ile büyüme ve faiz öngörüleri yatırımcılar tarafından "şahin" olarak algılandı.

Fed Başkanı Powell'ın dün yaptığı konuşmada, "Bizim ekonomimizin güçlü olmasının ve faizlerin artmasının, özellikle dolar üzerinden borcu bulunanlar olmak üzere diğer ülkeler için baskı yarattığını biliyoruz. Bu nedenle çok şeffaf olmaya çalışıyoruz ve çok kademeli hareket ediyoruz" ifadelerini kullanması sonrası dolar/TL'de değer kayıpları görüldü.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 6,1210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,12 artışla 7,1820'den, sterlin/TL ise yüzde 0,04 değer kazancıyla 8,0605'ten alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,31 azalışla 1,1705 ve dolar endeksi yüzde 0,4 artışla 94,56 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde eylül ayı ekonomi güven endeksi, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve 2. çeyrek büyüme verileri başta olma üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Dolar/TL'de teknik açıdan 6,05'in aşağı yönlü kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini ifade eden analistler, 6,1550 ve 6,2250'nin ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

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