Dolar/TL, 6,1230 seviyesinde işlem görüyor

Uluslararası piyasalarda, Washington'da devam eden ticaret müzakerelerine bağlı olarak ABD ve Çin'den gelen haber akışı takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ile yürütülen ticaret müzakereleri devam ederken gümrük tarifelerini artırma adımı bugün itibarıyla yürürlüğe girse de Çin tarafından gelen sakin açıklamalar ve Washington'da devam eden müzakereler piyasaların karışık bir seyir izlemesine neden oluyor.

Dün en yüksek 6,2461'i gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,16 üzerinde 6,1931'den tamamladı.

Analistler, dün 6,2461'e kadar yükselen dolar kurunun ateşinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) adımları ile düştüğünü ancak uluslararası piyasada yüksek seyreden Türkiye'nin Risk Primi'nin (CDS), TL üzerindeki baskısının halen devam ettiğini söyledi.

TCMB dün repo ihalelerine bir süre için ara verdiğini açıklayarak sıkılaşmaya giderken, zorunlu karşılıklarda yapılan düzenleme ile piyasaya 2,8 milyar dolar likidite sağladı.

Bugün ABD ve Çinli yetkililer arasında devam etmesi beklenen görüşmelerden gelecek haber akışı ile İngiltere'de büyüme ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, dolar/TL'de 6,23'ün önemli direnç konumuna geldiğini kaydetti.

