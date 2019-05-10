Dolar/TL, 6,1230 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 6,1230 seviyesinden alıcı buluyor.
Dün en yüksek 6,2461'i gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,16 üzerinde 6,1931'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 1,13 azalışla 6,1230 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,2 düşüşle 6,8740'tan, sterlin/TL yüzde 1,2 kayıpla 7,9570'ten alıcı buluyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1226, sterlin/dolar paritesi önceki kapanışın hemen altında 1,3002 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi 97,42 seviyesinde yatay seyrediyor.
Uluslararası piyasalarda, Washington'da devam eden ticaret müzakerelerine bağlı olarak ABD ve Çin'den gelen haber akışı takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ile yürütülen ticaret müzakereleri devam ederken gümrük tarifelerini artırma adımı bugün itibarıyla yürürlüğe girse de Çin tarafından gelen sakin açıklamalar ve Washington'da devam eden müzakereler piyasaların karışık bir seyir izlemesine neden oluyor.
Analistler, dün 6,2461'e kadar yükselen dolar kurunun ateşinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) adımları ile düştüğünü ancak uluslararası piyasada yüksek seyreden Türkiye'nin Risk Primi'nin (CDS), TL üzerindeki baskısının halen devam ettiğini söyledi.
TCMB dün repo ihalelerine bir süre için ara verdiğini açıklayarak sıkılaşmaya giderken, zorunlu karşılıklarda yapılan düzenleme ile piyasaya 2,8 milyar dolar likidite sağladı.
Bugün ABD ve Çinli yetkililer arasında devam etmesi beklenen görüşmelerden gelecek haber akışı ile İngiltere'de büyüme ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, dolar/TL'de 6,23'ün önemli direnç konumuna geldiğini kaydetti.
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