Dolar/TL, 6,1620 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 6,1620 seviyesinde işlem görüyor.
Dün 6,0677 - 6,2268 aralığında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 6,1578'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,07 artışla 6,1620'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 7,2548'den, sterlin/TL ise yüzde 0,05 değer kaybıyla 8,1255'ten alıcı buluyor.
Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1763 ve dolar endeksi dünkü kapanışın hemen üzerinde 94,135 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, akşam saat 21.00'da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.
Dolar/TL'de teknik açıdan 6,00 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 6,2250'nin ise direnç olarak izleneceğini söyledi.
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