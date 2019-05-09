FİNANS

Dolar/TL, 6,1750 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 09:35 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 6,1750 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 6,1750 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün en yüksek 6,1987'yi gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 6,1831'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,13 azalışla 6,1750 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 6,9275'ten, sterlin/TL önceki kapanışın hemen altında 8,0437'den alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1197, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,3022 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen altında 97,52 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı "Çin anlaşmayı bozdu" açıklaması ile negatif seyrederken, ABD ve Çinli yetkililer arasında bugün Washington'da devam edecek müzakereler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, ABD ve Çin yetkililerinden gelen sert açıklamalara ek olarak ABD ile İran arasında artan gerilimin küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını ve buna bağlı olarak gelişmiş ülke tahvillerine talebin arttığını, gelişmekte olan ülke varlıklarının ise satış baskısı altında kaldığını söyledi.

Yurt dışında bugün, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini aktaran analistler, dolar/TL'de 6,22'nin önemli direnç, 6,1290'ın destek konumuna geldiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL piyasalar

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