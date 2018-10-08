Dolar/TL, 6,1950 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,1950 seviyesinde işlem görüyor.
Dün 6,04-6,23 geniş bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,96 değer kazancıyla 6,1637'den tamamlamıştı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,50 artışla 6,1950 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 artışla 7,1270'ten, sterlin/TL de yüzde 0,60 değer kazancıyla 8,0765'ten alıcı buluyor.
Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1512, dolar endeksi de dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde 95,78 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ABD'de dış ticaret dengesi ve tarım dışı istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10'un destek, 6,25'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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