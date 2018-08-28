Dolar/TL 6,2050 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 6,2050 seviyesinde işlem görüyor.
Dün 5,9747 - 6,2990 aralığında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 2,1 artışla 6,1221 seviyesinden tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,35 artışla 6,2050 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,6 yükselişle 7,2610'dan, sterlin/TL de yüzde 1,7 değer kazancıyla 8,0275'ten işlem görüyor.
Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de dış ticaret dengesi ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de teknik açıdan 6,10 seviyesinin destek, 6,25'in direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
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