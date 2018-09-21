Dolar/TL, 6,26'nın altında işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,2570 seviyesinde işlem görüyor.
Dün yatırımcıların gündeminde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) vardı. YEP, ortaya koyduğu ekonomik çerçeve bakımından ekonomist ve iş çevreleri tarafından "gerçekçi, ayakları yere basan ve ümit veren bir çalışma" olarak değerlendirildi. Dün 6,1311-6,3739 aralığında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,86 azalışla 6,1967'den tamamladı.
Dolar/TL, bugün 6,18-6,28 bandında hareket ederken, saat 10.00 itibarıyla yüzde 1 artışla 6,2570 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,01 artışla 7,3870'ten, sterlin/TL de yüzde 0,63 yükselişle 8,2985'ten işlem görüyor.
Analistler, YEP'te belirlenen çerçeve ışığında gelecek düzenleme ve açıklamaların takip edileceğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ile bugün ABD ve Avrupa'daki imalat sanayi PMI verilerinin de izleneceğini bildirdi.
Dolar/TL'de teknik açıdan 6,19'un destek konumunda olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini ifade eden analistler, 6,41'in direnç olarak takip edileceğini kaydetti.
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