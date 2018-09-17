Dolar/TL, 6,2730 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artışla 6,2730'dan işlem görüyor.

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının ardından 6,00 sınırına kadar gerileyen dolar/TL, haftalık bazda yüzde 4 değer kaybetti. Dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa kıyasla yüzde 1,37 artışla 6,1620'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 1,9 artışla 6,2730 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2 artışla 7,3190'dan, sterlin/TL de yüzde 2,1 değer kazancıyla 8,2350'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri ve sanayi üretim endeksinin, yurt dışında Avro Bölgesi enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10 seviyesinin destek, 6,3450 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artmasını bekliyor. Temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,8, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 0,9 artacağı tahmin ediliyor. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 3,2 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi de aylık bazda yüzde 2 azalmıştı.

