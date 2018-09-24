FİNANS

Dolar/TL, 6,30'un altında işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 10:16 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 6,30'un altında işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 6,30'un altında işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 6,1840-6,3062 aralığında hareket eden dolar/TL, günü yüzde 1,44 değer kazancıyla 6,2864'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 yüzde 0,2 artışla 6,2980 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 7,3980'den, sterlin/TL de yüzde 0,15 artışla 8,2474'ten alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de Chicago Fed aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Dolar/TL'de teknik açıdan 6,19'un destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün ivmelenebileceğini bildiren analistler, 6,41'in ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL piyasalar

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