Dolar/TL, 6,3510 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi 6,35 seviyesine kadar geriledi.
Geçen haftaki düşüşünü bu hafta da sürdüren dolar/TL, dün son 2 haftanın en düşük seviyesi olan 6,3312'yi gördü ve günü yüzde 1,3 azalışla 6,3423'ten tamamladı.
Dolar/TL, Asya piyasalarında 6,3290 seviyesini görmesinin ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 6,3510 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,13 düşüşle 7,3971'den, sterlin/TL de yüzde 0,12 değer kaybıyla 8,2890'dan işlem görüyor.
Analistler, bugün saat 14.00'da gerçekleştirilecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında piyasalarda faiz artırım beklentisinin TL varlıkların değer kazanmasına neden olduğunu ifade etti.
Yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararlarının takip edileceğini belirten analistler, dolar/TL'de düşüş eğiliminin sürmesi durumunda 6,30 ve 6,10 seviyelerinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.
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