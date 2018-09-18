Dolar/TL, 6,3570 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 6,3570'ten işlem görüyor.

Dün 6,1446 - 6,3277 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,47 artışla 6,3143'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,68 artışla 6,3570 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,98 yükselişle 7,4530'dan, sterlin/TL de yüzde 0,87 değer kazancıyla 8,3860'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satış ve konut fiyat endekslerinin, yurt dışında ise ABD ve Çin arasındaki ek gümrük vergilerine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10 seviyesinin destek, 6,3850 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

