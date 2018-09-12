FİNANS

Dolar/TL, 6,35'e kadar geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 14:45 | Son Güncelleme

Dolar/TL, yarınki TCMB faiz kararı öncesi 6,35 seviyesini test etti

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, yarın açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi 6,35 seviyesine kadar geriledi.

Geçen haftaki düşüşünü bu hafta da sürdüren dolar/TL, yarınki TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi, son 2 haftanın en düşük seviyesi olan 6,3512'yi gördü.

Dolar/TL, saat 14.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,85 azalışla 6,3620 seviyesinde dengelenirken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,30 düşüşle 7,3688'den, sterlin/TL de yüzde 1,34 değer kaybıyla 8,2695'ten işlem görüyor.

Analistler, PPK toplantısı öncesi piyasalardaki faiz artırım beklentisinin TL varlıkların değer kazanmasına neden olduğunu söyledi.

Dolar/TL'de düşüş eğiliminin sürmesi durumunda 6,30 ve 6,10 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmaları ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.

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