Dolar/TL, 6,36 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,40 düşüşle 6,36'dan işlem görüyor.

Dün 6,3056 - 6,4652 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,16 artışla 6,3875'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 6,3352'ye kadar geriledi ve saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,40 azalışla 6,36 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,17 azalışla 7,4418'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 8,3780'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında İngiltere'de enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10 seviyesinin destek, 6,44'ün direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

