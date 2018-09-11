Dolar/TL, 6,4380 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,4380 seviyesinde dengelendi.

Dün yurt içinde açıklanan 2'nci çeyrek büyüme verisinin yüzde 5,2 ile beklentiler doğrultusunda gelmesinin ardından 6,43 sınırına gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 6,4607'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 6,4380 seviyesinde dengeledi. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 7,4915'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,12 düşüşle 8,4090'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere'de işsizlik ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,30 seviyesinin önemli destek, 6,54'ün ise direnç konumunda geldiğini söyledi.

