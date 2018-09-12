Dolar/TL, 6,4440 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 6,4440 seviyesinde dengelendi.
Dün 4,4210 - 4,4914 aralığında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 6,4253'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 28 artışla 6,4440 seviyesinde dengeledi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,13 artışla 7,4703'ten, sterlin/TL de yüzde 0,09 primle 8,3920'den işlem görüyor.
Analistler, yarınki Türk,iye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde döviz piyasasında sakin bir seyrin olabileceğini, yurt içinde bugün veri akışının zayıf olduğunu, ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan dolar/TL'de 6,30 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğunu söyleyen analistler, 6,54'ün ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.
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