Dolar/TL, 6,4790 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,4790 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde sert düşen dolar/TL, 6,3759'a kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 2,56 azalışla 6,4103'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 6,4790 seviyesinde dengeledi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,09 yükselişle 7,4940'dan, sterlin/TL de yüzde 1,1 primle 8,3745'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde 2. çeyrek büyüme verisi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin, yurt dışında İngiltere'de sanayi üretimi ve büyüme verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,30 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivmeleneceğini, 6,54'ün ise direnç olarak izleneceğini söyledi.

AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2. çeyrekte yüzde 5,2 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyümüştü.

