Dolar/TL, 6,5690 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,5690 seviyesinde dengelendi.

Dün ABD'de açıklanan özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri verisinin beklentilerin altında kalması sonrası düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,34 azalışla 6,5785'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında, 6,5690 seviyesinde dengeledi. Aynı dakikalarda avro/TL 7,6350’den, sterlin/TL de 8,4880'den işlem görüyor.

Analistler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birlikte İran'da katılacağı "Üçlü Zirve"den gelecek haberlerin jeopolitik risk algısı üzerinde etkili olabileceğini belirterek, yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu ve Avro Bölgesi büyüme verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Açıklanacak tarım dışı istihdam artışına ilişkin piyasa beklentisinin 195 bin olduğunu ifade eden analistler, ağustosun son 6-7 yıldır istihdam artışının en zayıf olduğu ay olduğunu, bu eğilimin devam etmesi durumunda dolar endeksinde gerileme görülebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70 ve 6,80 seviyelerinin direnç konumuna geldiğine değinerek, 6,54'ün destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

