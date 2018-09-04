Dolar/TL 6,6140 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,6140 seviyesinde dengelendi.
Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 1,47 artışla 6,6387'den tamamlamıştı.
Dolar/TL bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6,6140 seviyesinde dengeledi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 düşüşle 7,6805'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 gerileyerek 8,5080'den işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın enflasyon değerlendirmesi ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.
Teknik açıdan dolar/TL'de 6,68 seviyesinin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceğini kaydeden analistler, 6,54'ün destek konumuna geldiğini ifade etti.
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