Dolar/TL, 6,6250 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,6250 seviyesinde dengelendi.

Dün 6,7255'e kadar yükselen dolar/TL gelişmekte olan ülke piyasalarındaki satış baskılarının hafiflediğine ilişkin işaretlerle düşüşe geçerek günü yüzde 0,93 azalışla 6,6010'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 6,6250 seviyesinde dengeledi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 7,7110'dan, sterlin/TL de yüzde 0,5 primle 8,5610'dan işlem görüyor.

Analistler, dün kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un, Arjantin'in "B" olan kısa dönem kredi notunu "negatif izlemeden" çıkardığı açıklamasıyla Arjantin’de Merval endeksinin yüzde 4,14 değer kazandığını, Arjantin pesosu, Endonezya rupisi, Brezilya reali ve Türk lirasının da dolar karşısında toparlandığını kaydetti.

Bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70 ve 6,80 seviyelerinin direnç, 6,54'ün destek konumunda olduğunu dile getirdi.

