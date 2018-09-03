Dolar/TL 6,6750 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 6,6750 seviyesinde dengelendi.
Geçen haftanın son işlem gününde en yüksek 6,7881'i görmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL, günü yüzde 1,7 azalışla 6,5423'ten tamamlamıştı.
Dolar/TL yeni haftaya, küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 6,6750 seviyesinde dengeledi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,7 yükselişle 7,7670'ten, sterlin/TL de yüzde 2,2 primle 8,6370'ten işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını kaydetti.
Avrupa'da da imalat sanayi PMI verilerinin öne çıktığını ifade eden analistler, dolar/TL'de 6,68 ve 6,80 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.
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