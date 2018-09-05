FİNANS

Dolar/TL, 6,6860 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 09:27 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 6,6860 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,6860 seviyesinde dengelendi.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,37 artışla 6,6630'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, artan jeopolitik risklerin etkisiyle yükselişini bugüne de taşıyarak saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6,6860 seviyesinde dengeledi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 7,7480'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 8,5940'tan işlem görüyor.

Analistler, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde Rus savaş uçaklarının çok sayıda sivil yerleşim yeri ve muhaliflerin cephe hatlarını vurmasıyla artan jeopolitik endişelerin, dünya kamuoyundan gelen tepkilerle devam ettiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Türkiye, Rusya ve İran heyetleriyle İsviçre'nin Cenevre kentinde 10-11 Eylül'de gerçekleştireceği görüşmelerin Suriye'deki siyasi sürece ilişkin "kader anı" olacağını belirtti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise İdlib'de kimyasal silah kullanılana kadar kenarda durup beklemeyeceklerini kaydederek, "Bu konuda Başkan da (Donald Trump) kamuoyu önünde açıkça konuşarak 'eğer kimyasal silah kullanılırsa ABD karşılık verecek' demek istedi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle piyasalarda risk iştahı azalırken, dolar endeksi yükseliş eğilimini sürdürerek analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 95,5'i test etti ve bu seviyenin hemen altında dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi, ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70 ve 6,80 seviyelerinin direnç, 6,54'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

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