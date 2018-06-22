Dolar/TL güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 4,7280 seviyesinde dengelendi.

Dün 4,7680 - 4,7190 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 4,7257 seviyesinden tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4,7280 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,37 yükselişle 5,5080'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 6,2850'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, hafta sonu gerçekleştirilecek seçimler öncesinde dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirterek, yurt dışında Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin maliye bakanlarının katılacağı Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,6550'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 4,7550'nin direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.

