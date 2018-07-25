Dolar/TL, güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 4,8610 seviyesinde dengelendi.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi 4,7357'ye kadar gerileyen dolar/TL, bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesiyle yaklaşık 2 haftanın zirvesi olan 4,9389'a çıktı ve günü yüzde 3,1 yükselişle 4,8862'den tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 4,8610 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 düşüşle 5,6877'den, sterlin/TL de yüzde 0,35 azalışla 6,4010'dan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerinin, yurt dışında ise Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin izleneceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,75'in önemli destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 4,8950 ve 4,9350 seviyelerinin direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.

