Dolar/TL, güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,1950 seviyesinde dengelendi.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, özellikle yurt içi piyasalar kapandıktan sonra 5,4258'e kadar çıkmasının ardından günü yaklaşık yüzde 5 artışla 5,3347'den tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,5 azalışla 5,1950 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,1 değer kaybıyla 6,0303'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 azalışla 6,7605'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği iki ihalenin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,1150'nin önemli destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

