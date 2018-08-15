FİNANS

Dolar/TL, güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 09:44 | Son Güncelleme

Dolar/TL, güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlayarak 6,2998'i görmesinin ardından 6,3350 seviyesinde dengelendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı adımların ardından başlayan düşüş eğilimini dün de devam ettiren dolar/TL günü yüzde 7,46 azalışla 6,3589'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün 6,2998'e kadar gerilemesi sonrasında saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 6,3350 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL 7,1850’den, sterlin/TL de 8,0580’den işlem görüyor.

Analistler, BDDK ve TCMB'nin attığı adımların, Türk lirasına spekülatif atakları sınırladığını belirterek, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri ve konut satışları, yurt dışında ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,50'nin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceğini kaydeden analistler, ABD ile diplomatik haber akışının da izlenmesi gerektiğini söyledi.

PARTNERCinsel gücü arttıran besinlerCinsel gücü arttıran besinler
Yerli üretim Trimbox ile elektronik kart hasarlarını önlüyoruzYerli üretim Trimbox ile elektronik kart hasarlarını önlüyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykotÇevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
döviz

En Çok Okunan Haberler

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

İş dünyası döviz kurunu sabitledi!

İş dünyası döviz kurunu sabitledi!

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Temmuz’da konut satışları yıllık yüzde 6.9 arttı

Temmuz’da konut satışları yıllık yüzde 6.9 arttı

ABD ürünlerine ek vergi

ABD ürünlerine ek vergi

Yerli üretim Trimbox ile elektronik kart hasarlarını önlüyoruz

Yerli üretim Trimbox ile elektronik kart hasarlarını önlüyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Yozgatlı tekstilciden Ordu'daki selde zarar gören firmaya davet

Yozgatlı tekstilciden Ordu'daki selde zarar gören firmaya davet

Herşey dahilde üç kategori

Herşey dahilde üç kategori

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.