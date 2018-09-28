Dolar/TL güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar/TL 6,1375'e kadar yükselse de gün içinde 5,9601 ile 17 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi ve günü yüzde 1,6 azalışla 6,0109'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,17 değer kaybıyla 6,00 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL 0,45 düşüşle 6,9810, sterlin/TL de yüzde 0,32 değer kaybıyla 7,8525'ten alıcı buluyor.

Analistler, dolar/TL'de 6 desteğinin altındaki kapanışların olması durumunda 5,75 seviyesinin gündeme geleceğini, 6,10'un ise direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi enflasyonu ve ABD'de kişisel harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini söyleyen analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden gelecek haberlerin de gündemin odağında olacağını bildirdi.

