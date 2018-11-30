FİNANS

Dolar/TL, güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 10:33 | Son Güncelleme

Dolar/TL, güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, G20 Liderler Zirvesi öncesi düşüş eğilimini sürdürürken, 5,1590 seviyelerinde dengelendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "güvercin" olarak nitelendirilen açıklamalarının ardından aşağı yönlü hareketini sürdüren ve dün 5,1334 ile 6 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü yüzde 1,03 azalışla 5,1695'ten tamamladı.

Dolar/TL, dün akşam açıklanan Fed'in son toplantısına ilişkin tutanakların uluslararası piyasalarda dolar endeksindeki aşağı yönlü seyri desteklemesi sonrası bugüne de düşüşle başladı. Güne 5,1826'dan başlayan ve 5,1505'e kadar inen dolar/TL, saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 5,1590'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 5,8860 ve sterlin/TL de yüzde 0,1 kayıpla 6,6055'ten alıcı buluyor.

Analistler, dün akşam açıklanan Fed'in son toplantısına ilişkin tutanakların aralıkta faiz artırımının masada olduğunu, bununla birlikte faiz artırımlarına ne zaman ara verileceğine dair tartışmaların başladığını da ortaya koyduğunu, bu durumun dolar/TL'deki düşüşü desteklediğini kaydetti.

Öte yandan, bugün Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek ikili görüşmelerin, döviz piyasalarının yönü açısından önem taşıdığını vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 5,20'nin altında kalıcı olması durumunda sırasıyla 5,10 ve 5,00 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası yükselişlerde ise 5,40'ın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL

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