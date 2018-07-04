Dolar/TL güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 4,6740 seviyesinde dengelendi.

Dün yurt içinde enflasyon rakamlarının beklentileri aşması sonrasında Türk lirası varlıklar üzerindeki satış baskısı artarken, dolar/TL de buna paralel yüzde 1,21 yükselerek 4,6725'ten günü tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlaması sonrasında saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde, 4,6740 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 5,4610’dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 primle 6,1780'den işlem görüyor.

Analistler, Çin Merkez Bankası'nın yuanı ticaret savaşı için bir araç olarak kullanmayacaklarını açıklaması sonrasında yuandaki değer kaybının dünden beri yerini dengelenmeye bıraktığını belirterek, yuan üzerindeki baskının azalmasının, gelişmekte olan ülke varlıklarını da pozitif etkileyeceğini ifade etti.

Yurt içinde enflasyondaki yükseliş eğiliminin hızlanmasının Türk lirasının dün negatif ayrışmasına neden olduğunu aktaran analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu toplantısında parasal sıkılaştırmaya gidebileceği beklentilerinin de arttığını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde haziran ayı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55’in destek, 4,70'in direnç olarak öne çıktığını söyledi.

