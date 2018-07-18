Dolar/TL güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL güne yatay başlamasının ardından 4,8090 seviyesinde dengelendi.

Dün doların küresel piyasalarda güçlenmesine paralel 4,8594'e kadar yükselen dolar/TL, mayıs ayı sanayi üretim verisinin beklentilerin üzerinde arttığı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın özellikle bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini açıkladığı günde 4,7771'e kadar geriledi. Piyasalar kapandıktan sonra dolar/TL, 4,80'in hemen üzerinde dengelendi.

Yeni güne önceki kapanışa yakın bir seviyeden başlayan dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,07 artışla 4,8090 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 azalışla 5,5957'den, sterlin/TL de yüzde 0,23 değer kaybıyla 6,2963'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'ndeki açıklamaları ve Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,80 seviyesinin altında kapanışlar yaşanması durumunda düşüşün ivmeleneceğini ve 4,75'in gündeme geleceğini dile getiren analistler, olası yükselişlerde 4,85 - 4,90 bandının takip edileceğini söyledi.

