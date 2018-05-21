Dolar/TL, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, yeni haftaya rekorla başlamasının ardından 4,5460 seviyesinde dengelendi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalması ile dolar endeksi 93,94 ile son 5 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, buna bağlı olarak dolar/TL de 4,5652 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ABD ile Çin arasında geçen hafta boyunca devam eden görüşmelerin ardından ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün yaptığı açıklamalar, uluslararası piyasalarda doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmasına neden oluyor. Mnuchin, ABD ve Çin arasında gümrük vergisi üzerinden yaşanan gerginliği, bir anlaşma zemininde sonlandırmak için beklemeye aldıklarını açıkladı. Çin ile ticaret hacminin genişleyeceğine vurgu yapan Mnuchin, "Önümüzdeki 3 ila 5 sene içerisinde enerji alımının 50 milyar dolar ila 60 milyar dolar arasında bir seviyeye çıkacağını görebilirsiniz. Stratejik olarak bu durum, hem bizim için hem de onlar için önemli olacak." ifadelerini kullandı.