FİNANS

Dolar/TL, güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2018 09:48 | Son Güncelleme

Dolar/TL, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, yeni haftaya rekorla başlamasının ardından 4,5460 seviyesinde dengelendi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalması ile dolar endeksi 93,94 ile son 5 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, buna bağlı olarak dolar/TL de 4,5652 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ABD ile Çin arasında geçen hafta boyunca devam eden görüşmelerin ardından ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün yaptığı açıklamalar, uluslararası piyasalarda doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmasına neden oluyor. Mnuchin, ABD ve Çin arasında gümrük vergisi üzerinden yaşanan gerginliği, bir anlaşma zemininde sonlandırmak için beklemeye aldıklarını açıkladı. Çin ile ticaret hacminin genişleyeceğine vurgu yapan Mnuchin, "Önümüzdeki 3 ila 5 sene içerisinde enerji alımının 50 milyar dolar ila 60 milyar dolar arasında bir seviyeye çıkacağını görebilirsiniz. Stratejik olarak bu durum, hem bizim için hem de onlar için önemli olacak." ifadelerini kullandı.

Geçen haftayı 4,4909'dan tamamlayan dolar/TL, bugün 4,5652 ile rekor kırmasının ardından saat 09.40 itibarıyla 4,5460'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,91 artışla 5,3370'ten, sterlin/TL de yüzde 0,87 yükselişle 6,1050'den işlem görüyor.

Analistler, bugün Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu verilerinin takip edileceğini belirterek, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının da izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,60 seviyesinin psikolojik direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 4,50'nin ise kısa vadede destek konumuna gelebileceğini söyledi.

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