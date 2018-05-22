FİNANS

Dolar/TL, güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 09:58 | Son Güncelleme

Dolar/TL, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,5820 seviyesinde dengelendi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalması ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamaları ile dün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4,5994'e kadar çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,86 artışla 4,5745'ten tamamladı.

Fed Philadelphia Şubesi Başkanı Patrick Harker, dün yaptığı konuşmada bu yıl için iki faiz artışı daha öngördüğünü ancak enflasyonda hızlanma görülürse üç faiz artışını destekleyebileceğini söyledi. Harker, New York'ta yaptığı konuşmada, ülkede enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine yükselmesinin ek faiz artırımlarını uygun hale getireceğini ifade etti. Açıklamaların ardından uluslararası piyasada dolar endeksi 93,5-94,0 dar bandında dengelendi.

Dolar/TL bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 4,5820 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 5,3940'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 6,1510'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Teknik açıdan dolar/TL'de 4,60 seviyesinin psikolojik direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 4,50'nin ise kısa vadede destek konumuna gelebileceğini söyledi.

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