Dolar/TL, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 4,8019 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 4,7530 seviyesinde dengelendi.

Dün hızlı yükseliş eğilimini devam ettiren dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,05 artışla 4,6681'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, yeni günün ilk saatlerinde Asya piyasalarında 4,8019 ile tarihi zirvesinin görmesinin ardından saat 09.30 itibarıyla 4,7530 seviyesinde dengelendi. Avro ve sterlin ise Asya piyasalarında Türk lirası karşısındaki rekorlarını sırasıyla 5,6808 ve 6,5404'e taşıdı. Şu dakikalarda avro/TL yüzde 1,6 artışla 5,5910'dan, sterlin/TL de yüzde 1,5 yükselişle 6,3720'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

