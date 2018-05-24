Dolar/TL, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının adından hızlı bir şekilde gerilemesi sonrasında yeni güne yükselişle başladı.
Dün 4,9282 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçti. PPK dünkü toplantısında geç likidite penceresi faiz oranını 300 baz puan artırarak yüzde 16,50'ye yükseltti. Karar sonrası dolar/TL 4,5407'ye kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,97 azalışla 4,5761'den tamamladı.
PPK'nın karar metninde, yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş genel fiyatlama davranışlarına dair risklerin arttığı belirtilerek, "Para Politikası Kurulu, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir." ifadeleri kullanıldı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişe başlayarak saat 09.45 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 2,9 artışla 4,7030 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 3 değer kazanarak 5,5150’den, sterlin/TL de yüzde 2,9 yükselişle 6,2850'den işlem görüyor.
Analistler, PPK'nın dün güçlü bir hamle yaptığını belirterek, buna karşın kur piyasasındaki oynaklığın devam ettiğini kaydetti. PPK'nın 7 Haziran'da da bir toplantısının olduğunu anımsatan analistler, dünkü karar metninin, gelişmelere göre gereken adımların atılmaya devam edileceğine işaret ettiğini söyledi.
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