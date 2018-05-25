Dolar/TL, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,7930 seviyesinde dengelendi.

Dün en düşük 4,5419'u gören dolar/TL, bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 2,9 artışla 4,7087'den tamamladı.

Dolar/TL, Asya piyasalarında yükseliş eğilimini bugüne de taşıması sonrasında, yurt içinde bankalararası piyasanın açılışında yüzde 1,8 değer kazancıyla 4,7930 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,5 yükselişle 5,6060’tan, sterlin/TL de yüzde 1,6 primle 6,4060’tan işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün Çin ile ticaret görüşmeleri ile ilgili negatif açıklamalarının ardından dün de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup yazarak Singapur'daki zirveye katılmayacağını bildirmesinin küresel risk iştahını azalttığını kaydetti.

Azalan risk iştahı ile uluslararası piyasada dolar endeksinin yüzde 0,2 artışla 94 sınırına çıktığını dile getiren analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının da izleneceğine değinerek, teknik açıdan dolar/TL'nin 4,82 seviyesinin direnç, 4,55'in destek konumuna gelebileceğini belirtti.

