Dolar/TL, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 4,5710 seviyesinde dengelendi.

Küresel piyasalarda, ticaret savaşı ve siyasi belirsizlikler nedeniyle azalan risk iştahı Türk lirası varlıklar üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, dolar/TL de bu gelişmelerle dün yüzde 1,36 değer kazanarak günü 4,5248'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 4,5710 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 yükselişle 5,3350'den, sterlin/TL de yüzde 0,8 primle 6,0670'ten işlem görüyor.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini bugünden itibaren Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'ya da uygulayacağını açıklaması ve siyasi belirsizliğin İtalya'dan sonra İspanya'da da etkili olması, yatırımcıların risk iştahını azalttı.

ABD'nin tek taraflı olarak aldığı ilave gümrük vergileri kararının ardından Avrupalı liderler, konuyla ilgili sert eleştiriler ve uyarılarda bulunurken, Kanada ve Meksika, ABD'nin uygulayacağı ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisine, karşı tedbirlerle cevap verdi.