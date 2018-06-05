Dolar/TL, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4,6010 seviyesinde dengelendi.

Dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin mayısta yıllık yüzde 12,15 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi sonrasında düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 1,31 azalışla 4,5913'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 4,6010 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 5,3790'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 6,1280'den işlem görüyor.

Analistler, perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde döviz kurlarında dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirterek, yurt dışında ise cuma günü başlayacak G7 zirvesinin, haftanın en önemli gündem maddesi olduğunu ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,55-4,65 bandının izleneceğini kaydeden analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini söyledi.

