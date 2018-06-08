Dolar/TL, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,4960 seviyesinde dengelendi.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) beklentilerin üzerinde 125 baz puan artırılarak yüzde 16,50'den yüzde 17,75'e yükseltilmesinin ardından döviz kurlarında sert düşüşler yaşandı. Faiz kararı sonrası 4,4566'ya kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 4,4916'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,11 üzerinde, 4,49600 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 azalışla 5,2980'den, sterlin/TL ise yatay bir seyirle 6,0330'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında Kanada'da bugün başlayacak ve 2 gün sürecek dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkeden oluşan G7 Grubu'nun Liderler Zirvesi'nden gelecek haber ve açıklamaların yakından takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,50'nin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşlerin ivme kazanacağını ve 4,4270 seviyesinin gündeme gelebileceğini belirten analistler, olası yükselişlerde 4,5860'ın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

