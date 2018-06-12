FİNANS

Dolar/TL, güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 09:29 | Son Güncelleme

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla 4,5370 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,5370 seviyesinde dengelendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırım kararı ile geçen hafta dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi olan Türk lirası, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesinde diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel hareket ediyor.

Fed'in 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılan Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı kararları öncesinde doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında yükseliş eğiliminde olduğu görülüyor. Uluslararası piyasalarda dolardaki değerlenmeye bağlı olarak dün yüzde 1,21 artışla günü 4,5220'den günü tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında da yükseliş eğilimini sürdürdü.

Dolar/TL, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde, 4,5370 seviyesinde dengelenirken, avro/TL yüzde 0,2 artışla 5,3410'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 6,0650'den işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile devam eden görüşmelerden gelecek haber ve açıklamaların piyasaların odağında olduğunu belirterek, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de enflasyon verilerinin de takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,55 ve 4,65 seviyelerinin direnç konumuna geldiğine dikkati çeken analistler, 4,45'in ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

PARTNERBu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?Bu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?
Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacakBakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak
Akbank’a EMEA Finance’den 10 ödül birdenAkbank’a EMEA Finance’den 10 ödül birden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
döviz piyasalar

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz!

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz!

Mercedes, 774 bin aracı geri çağırdı! Aralarında Türkiye'de çok satan bir model de var

Mercedes, 774 bin aracı geri çağırdı! Aralarında Türkiye'de çok satan bir model de var

Mobilya devi IKEA plastik kullanımını yasaklıyor

Mobilya devi IKEA plastik kullanımını yasaklıyor

Özhaseki uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Özhaseki uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayısı 'çil hastalı'ğına yakalandı, liderlik elden gidebilir

Kayısı 'çil hastalı'ğına yakalandı, liderlik elden gidebilir

Kayısı 'çil hastalığı'na yakalandı, liderlik elden gidebilir

Kayısı 'çil hastalığı'na yakalandı, liderlik elden gidebilir

Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: 3600 ek gösterge seçimden sonraya kalmasın

Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: 3600 ek gösterge seçimden sonraya kalmasın

Buğday rekoltesinde yüzde 8 düşüş

Buğday rekoltesinde yüzde 8 düşüş

Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak

Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak

Akbank’a EMEA Finance’den 10 ödül birden

Akbank’a EMEA Finance’den 10 ödül birden

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.