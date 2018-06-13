FİNANS

Dolar/TL güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 09:46 | Son Güncelleme

Dolar/TL Fed'in faiz artışına gitmesinin beklendiği güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde yükseliş eğiliminde hareket ederek 4,6070'e çıktı.

Bu akşam saat 21.00'de açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararları öncesinde doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığı görülüyor. Uluslararası piyasada dolar endeksi 94 sınırına çıkarken, buna bağlı olarak dolar/TL de 4,6327'ye kadar yükselmesinin ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 4,6070 seviyesinde dengelendi.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 5,4195'ten, sterlin/TL de yüzde 0,4 primle 6,1670'ten işlem görüyor.

Analistler, FOMC'nin haziran ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gitmesinin beklendiğini belirerek, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Yurt içinde sanayi üretimi verisinin takip edileceğine değinen analistler, yarınki Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararlarının da gündemde olduğunu, bu nedenle piyasalarda sert dalgalanmalar görülebileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55-4,65 bandının öneminin arttığını, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini söyledi.

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döviz piyasalar

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