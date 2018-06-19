Dolar/TL güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,7450 seviyesinde dengelendi.
Küresel piyasalarda ABD ve Çin yetkililerinden gelen açıklamalar ticaret savaşı endişelerinin artmasına sebep olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün gece saatlerinde 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi getirilmesi direktifini verdi.
Dün 4,74 - 4,67 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 4,7050 seviyesinden tamamlamıştı.
Doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasına paralel bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 4,7450 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 yükselişle 5,5090'dan, sterlin/TL de yüzde 0,8 artışla 6,2830'dan işlem görüyor.
Dolar/TL'nin aynı sepette değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimlerinden Güney Afrika randı şu dakikalarda dolar karşısında yüzde 1,7, Güney Kore wonu yüzde 0,6, Rus rublesi yüzde 0,7 ve Hindistan rupisi yüzde 0,2 değer kaybediyor.
Analistler, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini, ticaret savaşına ilişkin haber ve açıklamaların yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını belirtti.
Teknik açıdan dolar/TL'de 4,65 - 4,75 bandının öneminin arttığını ifade eden analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini dile getirdi.
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