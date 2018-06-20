Dolar/TL güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,7560 seviyesinde dengelendi.

Küresel piyasalarda dolara talebin artmasıyla gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kaybettiği görülürken, dün dolar/TL buna bağlı olarak 4,7759'a kadar yükselse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 4,7492'den tamamladı. Dün dolar endeksi 95,30 ile 17 Temmuz 2017'den beri en yüksek seviyesini gördü.

Dolar/TL,bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4,7560 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,12 yükselişle 5,5120'den, sterlin/TL de yüzde 0,23 artışla 6,2722'den işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde mayıs ayı konut satışları verisinin, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın ECB'nin Portekiz'deki para politikası paneline katılacağını, buradan gelebilecek açıklamaların takip edileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,65 - 4,75 bandının öneminin arttığını bildiren analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini kaydetti.

