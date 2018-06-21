Dolar/TL güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,7610 seviyesinde dengelendi.

Doların küresel piyasalarda talebinin artmasıyla gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kaybı sürerken, dolar/TL dün buna paralel 4,7696'ya yükselse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 4,7344'ten tamamladı.

Dün dolar endeksi 95,3 ile 17 Temmuz 2017'den beri en yüksek seviyesini gördü.

Dolar/TL,bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 4,7610 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,45 yükselişle 5,5080'den, sterlin/TL de yüzde 0,35 artışla 6,2630'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 4,70'in destek ve 4,80'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

