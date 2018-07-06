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Dolar/TL güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 09:44 | Son Güncelleme

Dolar/TL güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,6050 seviyesinde dengelendi.

Önceki gün 4,7230 seviyesinden başlayan düşüşünü dün de devam ettiren dolar/TL, günü yüzde 1,6 azalışla 4,5921'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlaması sonrasında saat 09.20 itibarıyla dünkü kapanışının yüzde 0,3 üzerinde, 4,6050 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 5,3930'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 primle 6,0960'tan işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasına bugün itibarıyla resmen başladığını belirterek, taraflardan gelen misilleme tehditleri nedeniyle gözlerin Çin'den gelecek haber ve açıklamalara çevrildiğini ifade etti.

Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydeden analistler, istihdam raporunda tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını dile getirdi.

Analistler, tarım dışı istihdamın haziranda 198 bin artmasının beklendiğine değinerek, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55’in destek, 4,70'in direnç olarak öne çıktığını söyledi.

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döviz piyasalar

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