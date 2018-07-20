FİNANS

Dolar/TL güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 10:00 | Son Güncelleme

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla 4,8170 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 4,8170 seviyesinde dengelendi.

Dün 4,7874 - 4,8411 bandında hareket eden dolar/TL, günü önce kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 4,8081'den tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,18 artışla 4,8170 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 artışla 5,6130'dan, sterlin/TL de yüzde 0,12 değer kazancıyla 6,2723'ten işlem görüyor.

Analistler, yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, hafta sonu gerçekleştirilecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Toplantısı" öncesinde döviz piyasasında sakin bir seyrin izlenebileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,80 seviyesinin altının görülmesi durumunda düşüşün ivmeleneceğini aktaran analistler, olası yükselişlerde 4,8550 ve 4,8750 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL piyasalar

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