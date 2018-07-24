Dolar/TL, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,7610 seviyesinde dengelendi.
Dün küresel piyasalarda doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırımı beklentisiyle yaklaşık son 2 haftanın en düşük seviyesi olan 4,7368'i gören dolar/TL, günü yüzde 1,2 azalışla 4,7380'den tamamladı.
Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 4,7610 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,24 artışla 5,5595'ten, sterlin/TL de yüzde 0,39 artışla 6,2387'den alıcı buluyor.
Analistler, bugün yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının döviz piyasasının yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 4,75'in altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmeleneceğini kaydetti.
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