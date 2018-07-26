Dolar/TL, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,8170 seviyesinde dengelendi.

Dün gün boyu düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 2,30 değer kaybıyla 4,7738'den tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,9 artışla 4,8170 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,1 yükselişle 5,6605'ten, sterlin/TL de yüzde 1 primle 6,3690'dan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağında olacağını belirterek, ECB'den politika faizi ve varlık alım programında değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,75'in önemli destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 4,84'ün ise direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

